Covid, test rapidi nelle farmacie del Fvg: ecco come funziona (Di lunedì 8 marzo 2021) Le procedure, le prenotazioni e infine il test-Covid nelle farmacie della regione in questa videoguida. (Videoproduzioni Petrussi) Leggi su udine20 (Di lunedì 8 marzo 2021) Le procedure, le prenotazioni e infine ildella regione in questa videoguida. (Videoproduzioni Petrussi)

Advertising

LegaSalvini : ???????? #ZOFFILI: 'SI TEST COVID GRATIS PER I NOSTRI FRONTALIERI' - Agenzia_Ansa : Sono 20.765 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Sono invece 207 le vittime, secondo i da… - ladyonorato : In India si sono occupati di capire quanti sono i cittadini immuni per guarigione e hanno fatto test sierologici di… - teoultimo : RT @EliseiNicole: Covid, Speranza e Iss trascinati in tribunale: 'L’80% dei test positivi sono falsi, chiusure basate su dati infondati' -… - profondo : RT @EliseiNicole: Covid, Speranza e Iss trascinati in tribunale: 'L’80% dei test positivi sono falsi, chiusure basate su dati infondati' -… -