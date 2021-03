"Com'è possibile?". Matteo Salvini, questa roba a Sanremo: che fine ha fatto Stefano D'Orazio (Di domenica 7 marzo 2021) Matteo Salvini attacca Lucia Azzolina, presente in studio al Live non è la d'Urso, e non risparmia l'ex commissario per l'emergenza Domenico Arcuri (sostituito dal Governo Draghi con il generale Figliuolo). "Mi dispiace che il Pd stia passando problemi legati ai litigi interni. Noi abbiamo messo l'emergenza e la salute degli italiani al centro di tutto", tuona Salvini. Attacca duro anche Zingaretti, che poco prima è ospite della d'Urso al Live. L'ex segretario del Pd, con un sorriso sul viso, prevede le parole dure del leader della Lega. E dice, in sostanza, che adesso è il momento di risolvere i problemi degli italiani, tutti insieme senza litigare. Ma Salvini punta su alcuni temi che sono da sempre nella sua agenda. "Se riusciremo a stralciare 50 milioni di cartelle esattoriali fino a 5 mila euro saremo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021)attacca Lucia Azzolina, presente in studio al Live non è la d'Urso, e non risparmia l'ex commissario per l'emergenza Domenico Arcuri (sostituito dal Governo Draghi con il generale Figliuolo). "Mi dispiace che il Pd stia passando problemi legati ai litigi interni. Noi abbiamo messo l'emergenza e la salute degli italiani al centro di tutto", tuona. Attacca duro anche Zingaretti, che poco prima è ospite della d'Urso al Live. L'ex segretario del Pd, con un sorriso sul viso, prevede le parole dure del leader della Lega. E dice, in sostanza, che adesso è il momento di risolvere i problemi degli italiani, tutti insieme senza litigare. Mapunta su alcuni temi che sono da sempre nella sua agenda. "Se riusciremo a stralciare 50 milioni di cartelle esattoriali fino a 5 mila euro saremo ...

Advertising

rtl1025 : ?? 'Mi sento molto bene, tanta roba questo terzo posto. Qualcuno mi indicava come possibile vincitore, ma a Sanremo… - Negramaro : Rientriamo da #Sanremo2021 pieni di speranza che la musica continui a risuonare in ogni angolo del mondo dando calo… - RaiRadio2 : «È il premio più bello della mia carriera. E chi se lo dimentica. Lo dedico a tutti coloro che hanno reso possibile… - __Hubble__ : RT @valezuppina: Non ha chiamato nessuno??se possibile uno stallo gratuito. Marica l'ha fatto visitare avrà circa 40 giorni. Andrebbe operat… - nadia_demartino : #90giorniperinnamorarsi Ma com'è possibile che Colt abbia tutte queste donne -