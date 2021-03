Che Tempo che Fa, Luciana Littizzetto sostituisce Fabio Fazio (Di domenica 7 marzo 2021) in “smart working” dopo l’operazione. Luciana Littizzetto nella puntata del 7 marzo, di Che Tempo che Fa ha sostituito nella conduzione Fabio Fazio, dopo essersi sottoposto settimana scorsa a un intervento chirurgico, nella serata di domenica è stato collegato da casa in «smart working». Dietro la scrivania Luciana Littizzetto, a fare le veci del conduttore in studio. “Questa è una penna importante..è la penna di Mike Bongiorno….che mi porta fortuna.”@fabFazio e @lucianinalitti a #CTCF pic.twitter.com/XJp11nm1Vk — Che Tempo Che Fa (@cheTempochefa) March 7, 2021 Gli ospiti della puntata Ospiti della puntata sono stati: Zlatan Ibrahimovi?, fresco della sua partecipazione al 71esimo Festival di ... Leggi su ck12 (Di domenica 7 marzo 2021) in “smart working” dopo l’operazione.nella puntata del 7 marzo, di Cheche Fa ha sostituito nella conduzione, dopo essersi sottoposto settimana scorsa a un intervento chirurgico, nella serata di domenica è stato collegato da casa in «smart working». Dietro la scrivania, a fare le veci del conduttore in studio. “Questa è una penna importante..è la penna di Mike Bongiorno….che mi porta fortuna.”@fabe @lucianinalitti a #CTCF pic.twitter.com/XJp11nm1Vk — CheChe Fa (@chechefa) March 7, 2021 Gli ospiti della puntata Ospiti della puntata sono stati: Zlatan Ibrahimovi?, fresco della sua partecipazione al 71esimo Festival di ...

