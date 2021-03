Calcio | Serie A | Fiorentina-Parma 3-3

(Di domenica 7 marzo 2021) Firenze, 7 mar. – (Adnkronos) – Pareggio per 3-3 train un match della 26/a giornata diA disputato allo stadio ‘Artemio Franchi’ della città toscana. Per i viola in gol Martinez Quarta al 28? e Milenkovic al 42? e autorete di Iacoponi al 94?, per i ducali a segno Kucka al 32?, Kurtic al 72? e Mihaila al 90?. In classifica i gigliati sono quattordicesimi con 26 punti insieme a Spezia e Benevento, mentre gli emiliani rimangono penultimi a quota 16. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Fiorentina e Parma hanno pareggiato 3 - 3 nell'incontro valido per la 26/a giornata diA. Viola in vantaggio al 28' con Martinez Quarta, pareggio dei ducali siglato su rigore da Kucka (32'). La formazione di Prandelli si riporta avanti con Milenkovic (42'), nella ripresa rimonta ...... Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona) hanno scritto una lettera indirizzata al presidente della LegaA, Paolo Dal Pino, all'ad Luigi De Siervo e agli altri tredici club della massimaAncora un pareggio per il Savoia, alla ricerca della vittoria che manca ormai dal 24 gennaio scorsi. Nella trasferta contro l’Afragolese finisce 2-2. Con l’ennesimo pareggio, la formazione di Torre An ...Milano, 7 marzo 2021 - Domenica complicata per i rossoneri, che sentono il fiato sul collo della Juventus, che nell'anticipo ha battuto la Lazio, e sono chiamati a scendere in campo al Bentegodi in pi ...