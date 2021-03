"Cacciati via?". Mara Venier rossa di rabbia: chi la accusa in diretta, "nessun rispetto per il Papa" (Di domenica 7 marzo 2021) Gli Extraliscio sono furiosi con Mara Venier, che in diretta a Domenica In ha appreso delle dichiarazioni di Elisabetta Sgarbi, produttore musicale del gruppo che ha partecipato al Festival di Sanremo 2021. “La scortesia e la mancanza di attenzione degli autori e della conduttrice è senza scuse”, ha dichiarato la sorella di Vittorio Sgarbi, furibonda per il trattamento riservato alla sua band dalla trasmissione di Rai1 in onda dal teatro Ariston. “Invitano settimane prima gli Extraliscio, li fanno fermare un giorno in più a Sanremo, li convocano prima alle 16.30, poi alle 15.30, li sottopongono ai tamponi e poi li rimandano a casa, senza farli esibire e senza fargli dire una parola sulla loro presenza a Sanremo. Sarebbe bastato accorciare le esibizioni di tutti - ha dichiarato Elisabetta Sgarbi - senza fare selezioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Gli Extraliscio sono furiosi con, che ina Domenica In ha appreso delle dichiarazioni di Elisabetta Sgarbi, produttore musicale del gruppo che ha partecipato al Festival di Sanremo 2021. “La scortesia e la mancanza di attenzione degli autori e della conduttrice è senza scuse”, ha dichiarato la sorella di Vittorio Sgarbi, furibonda per il trattamento riservato alla sua band dalla trasmissione di Rai1 in onda dal teatro Ariston. “Invitano settimane prima gli Extraliscio, li fanno fermare un giorno in più a Sanremo, li convocano prima alle 16.30, poi alle 15.30, li sottopongono ai tamponi e poi li rimandano a casa, senza farli esibire e senza fargli dire una parola sulla loro presenza a Sanremo. Sarebbe bastato accorciare le esibizioni di tutti - ha dichiarato Elisabetta Sgarbi - senza fare selezioni ...

