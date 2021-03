WTA Doha 2021, Petra Kvitova distrugge Garbine Muguruza e torna a vincere un torneo dopo due anni (Di sabato 6 marzo 2021) Petra Kvitova torna al successo dopo quasi due anni. La tennista ceca, numero 10 al mondo, conquista la vittoria finale nel WTA Doha 2021 sconfiggendo Garbine Muguruza nella riedizione della finale del 2018 e collezionando la quinta affermazione in sei scontri con l’iberica. Un 6-2 6-1 in sessantasei minuti in controtendenza rispetto a quanto avevamo visto durante la settimana: la tennista spagnola sembrava la favorita per il livello di gioco espresso e il riposo di ieri, dopo il walkover ricevuto in semifinale per il ritiro di Viktoria Azarenka. Invece il suo gioco si è sciolto dopo soli tre game, permettendo alla sua avversaria di vincere questo torneo per la seconda ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021)al successoquasi due. La tennista ceca, numero 10 al mondo, conquista la vittoria finale nel WTAsconfiggendonella riedizione della finale del 2018 e collezionando la quinta affermazione in sei scontri con l’iberica. Un 6-2 6-1 in sessantasei minuti in controtendenza rispetto a quanto avevamo visto durante la settimana: la tennista spagnola sembrava la favorita per il livello di gioco espresso e il riposo di ieri,il walkover ricevuto in semifinale per il ritiro di Viktoria Azarenka. Invece il suo gioco si è scioltosoli tre game, permettendo alla sua avversaria diquestoper la seconda ...

WTA Doha 2021: Petra Kvitova in finale, forfait per Azarenka e Muguruza all'ultimo atto senza giocare

