Udinese Sassuolo 2-0 LIVE: la chiude Pereyra (Di sabato 6 marzo 2021) Alla Dacia Arena, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Udinese e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Dacia Arena”, Udinese e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Udinese Sassuolo 2-0 MOVIOLA 16? Occasione Kyriakopoulos – Gran palla di Berardi per Kyriakopoulos: il greco tocca con la punta e Musso devia in corner con qualche affanno. 25? Occasione Stryger Larsen – Ripartenza dell’Udinese. Palla a Stryger Larsen che punta Toljan, si accentra e tira: palla alzata in corner da Consigli. 29? Occasione Llorente – Grandissima chance per Llorente: cross dalla destra di De Paul, deviazione che favorisce Llorente ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) Alla Dacia Arena, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Dacia Arena”,si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-0 MOVIOLA 16? Occasione Kyriakopoulos – Gran palla di Berardi per Kyriakopoulos: il greco tocca con la punta e Musso devia in corner con qualche affanno. 25? Occasione Stryger Larsen – Ripartenza dell’. Palla a Stryger Larsen che punta Toljan, si accentra e tira: palla alzata in corner da Consigli. 29? Occasione Llorente – Grandissima chance per Llorente: cross dalla destra di De Paul, deviazione che favorisce Llorente ...

Advertising

SuperSportBlitz : #SerieA – HT Score: Udinese 1-0 Sassuolo #SSFootball - FrancesckoRicci : @sscnapoli Appena finita Udinese-Sassulo 2-0 L'Udinese ha dimostrato come mercoledi scorso il Napoli ha fatto senti… - alfonso25592 : RT @gippu1: In #UdineseSassuolo si interrompe dopo 13 gare la striscia di partite 'gol' consecutive del Sassuolo (cioè partite in cui ha se… - RollaGianluca : vedendo udinese sassuolo, Rodrigo De Paul è da prendere subito, uno che al 48esimo del secondo tempo ti fa uno scat… - adnfutbol14 : RT @SassuoloUS: FINALE | #UdineseSassuolo 2?-0? Trasferta amara per i neroverdi che perdono 2-0 alla Dacia Arena. L’Udinese si conferma be… -