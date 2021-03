Spezia-Benevento | le formazioni ufficiali

(Di sabato 6 marzo 2021) La 26a giornata di Serie A si apre con la gara salvezza tra due neo promosse, la sfida tra. Queste le(4-3-3): Zoet; Bastoni, Terzi, Ismajli, Ferrer, Estevez, Ricci, Leo Sena, Gyasi, Nzola, Verde. All. Italiano.(4-3-2-1): Montipò; Tuia, Glik, Barba, Tello; Hetemaj, Ionita, Viola; Improta, Caprari; Gaich. All. Filippo Inzaghi. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Mauro Meluso, direttore sportivo dello, parla della gara contro ile del momento della squadra di Italiano. Le sue ...Genova "ha il sapore di una sorta di spareggio anticipato, visto che le ultime partite hanno un po' ridimensionato una prima parte di campionato "monstre" per entrambe le squadre.- ...Ecco le formazioni ufficiali di Spezia-Benevento, primo anticipo della 26^ giornata di Serie A. Le scelte di Italiano e Inzaghi. Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Ismajli, Terzi, Bastoni; Leo Sena, Ricci, ...C'è grande tensione in casa Benevento. I sanniti non vincono da ormai dieci gare ... ha parlato pochi minuti prima della partita della sua squadra in casa dello Spezia ai microfoni di Sky Sport e ha ...