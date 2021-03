«Sono paraplegico e insegno sci ai disabili, ma per l’Italia non posso essere un maestro di sci» (Di sabato 6 marzo 2021) Sul Corriere Milano la storia di Mauro Bernardi. Originario di Gazzaniga, in provincia di Bergamo, è paraplegico dal 2005. Rimasto coinvolto in un incidente a bordo del suo campion, ha mantenuto l’uso parziale di una gamba, ma si muove solo sulla sedia a rotelle. Ha dovuto inventarsi un mestiere alternativo e ha deciso di dedicarsi alla sua grande passione, lo sci. In Valtellina, insegna ai ragazzi disabili. Ma da quasi 10 anni combatte per vedersi riconosciuto il titolo di maestro di sci disabile che insegna a chi ha il suo stesso handicap. In Italia non è ancora possibile. Mauro ha ottenuto il brevetto di istruttore di terzo livello per insegnare ai disabili nel 2011. «Sono dovuto andare a San Marino perché in Italia un paraplegico non può diventare maestro di sci. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 marzo 2021) Sul Corriere Milano la storia di Mauro Bernardi. Originario di Gazzaniga, in provincia di Bergamo, èdal 2005. Rimasto coinvolto in un incidente a bordo del suo campion, ha mantenuto l’uso parziale di una gamba, ma si muove solo sulla sedia a rotelle. Ha dovuto inventarsi un mestiere alternativo e ha deciso di dedicarsi alla sua grande passione, lo sci. In Valtellina, insegna ai ragazzi. Ma da quasi 10 anni combatte per vedersi riconosciuto il titolo didi sci disabile che insegna a chi ha il suo stesso handicap. In Italia non è ancora possibile. Mauro ha ottenuto il brevetto di istruttore di terzo livello per insegnare ainel 2011. «dovuto andare a San Marino perché in Italia unnon può diventaredi sci. ...

Advertising

napolista : «Sono paraplegico e insegno sci ai disabili, ma per l’Italia non posso essere un maestro di sci» Sul Corriere Mila… - ManuRn9 : @AndreaCastei @acmilan Ma pure tu che dai retta a sto paraplegico?? Sono semplicemente stanchi e fa un po’ di turno… - Chrystyan73 : @MichelaMirani Ti mando Tanta Luce ?????? P.S. Vedo che in molti ti stanno consigliando Bedioil o prodotti galvanici… - Boborius : @Meinkaiser93 @LegaSalvini Caro Marco un paraplegico non è soltanto una persona che non cammina. Ci sono un’infinit… -