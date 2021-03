Serie A | Udinese-Sassuolo 2-0 | Llorente e Pereyra regalano punti importanti in chiave salvezza La classifica aggiornata

Leggi su mediagol

(Di sabato 6 marzo 2021) Alla "Dacia Arena" termina 2-0 tra.Il secondo anticipo della ventiseiesima giornata diA,termina con una netta vittoria della squadra friulana allenata dal tecnico Luca Gotti. Quarto risultato utile consecutivo per la compagine bianconera, che supera la formazione allenata dal tecnico Roberto De Zerbi e compie un ulteriore passo in avanti verso la. All'bastano i minuti finali delle due frazioni di gioco, al 43' del primo tempo in gol l'ex Juventus e Napoli Fernando, che mette a segno il suo primo centro in maglia bianconera. Il 2-0 friulano è siglato da un'altro ex della "Vecchia Signora", Roberto, che al 93', in prieno recupero, chiude i conti per la ...