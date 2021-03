Scampia in lutto per Genny e Alessandro. Polemiche sulla sicurezza della strada (Di sabato 6 marzo 2021) E’ un amaro risveglio per la città di Scampia. Questa notte sono morti Genny Iattarelli e Alessandro Parisi. Fatale per loro lo schianto in moto avvenuto in via Fratelli Cervi con una Fiat Panda. I due amici sono morti in ospedale per le gravi ferite riportate. Scampia in lutto per Genny e Alessandro L’impatto tra L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 6 marzo 2021) E’ un amaro risveglio per la città di. Questa notte sono mortiIattarelli eParisi. Fatale per loro lo schianto in moto avvenuto in via Fratelli Cervi con una Fiat Panda. I due amici sono morti in ospedale per le gravi ferite riportate.inperL’impatto tra L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

internapoli_it : RT @InterNapoli: Mondo dello sport in lutto per Marco, presentò le maratone a Melito e a #Scampia #CastellammareDiStabia #Maratona #MarcoCa… - InterNapoli : Mondo dello sport in lutto per Marco, presentò le maratone a Melito e a #Scampia #CastellammareDiStabia #Maratona… -