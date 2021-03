Sanremo | Chiara Ferragni invita i suoi 23 mln di followers a votare Fedez

Advertising

Chiara_Bonati : #LoStatoSociale sappiate che vi ho amati ?? #Sanremo #Sanremo2021 - _m_chiara_m_ : RT @yleniaindenial: Il festival di Sanremo è quella cosa dove la prima sera ti fanno schifo tutte le canzoni, le restanti sere inizi a cant… - occhio_notizie : Sanremo 2021, Ferragni: 'Votate #Fedez'. Codacons chiederà alla Rai di avere tutti i dati - Stefanialove_of : Il @Codacons ha annunciato che 'chiederà alla @RaiUno di avere tutti i dati relativi ai voti provenienti dal pubbli… - _m_chiara_m_ : RT @amaricord: Salvini che dice 'mi fa schifo solo l'idea' nell'audio degli insulti rivolti ad Achille Lauro, sputtanato in eurovisione sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Chiara

... per la finale del Festival di, viene aperto per la prima volta il televoto. L'impreditrice digitale lancia l'appello all'esercito di follower dei Ferragnez (22,7 milioni di followere ...Appello lanciato a 23 milioni di follower:Ferragni fa il tifo da casa per il marito Fedez in gara al festival diin coppia con Francesca Michielin. "Votate tutti Fede e Francesca mandando un sms al 4754751 con il codice 11", ...Chiara Ferragni chiede aiuto su Instagram ai suoi 23 milioni di followers per votare il marito Fedez, in gara a Sanremo 2021 con Francesca Michielin e si ...Chiara Ferragni su Instagram chiede aiuto ai suoi 23 milioni di followers per votare il marito Fedez, in gara a Sanremo 2021 con Francesca Michielin. Sul web monta la polemica: molti utenti protestano ...