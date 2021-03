**Sanremo: Amadeus, 'non farò un Ama-ter'** (Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Non ci sarà un Ama ter, io e Fiorello lo abbiamo già deciso e ci abbiamo già scherzato". Così Amadeus, scioglie la 'domanda da un milione di dollari' e rivela in conferenza stampa che lui e Fiorello non hanno intenzione di ripetere per la terza volta l'esperienza sanremese. "Se un giorno la Rai deciderà di affidarci ancora il festival, magari prima dei 70 anni, sarà una grandissima gioia -ha detto il direttore artistico- Ma il terzo di seguito non ci sarà". Il conduttore ha poi voluto ringraziare la Rai "che mi ha regalato due anni che non dimenticherò mai, grazie a tutta l'azienda". Ma, ha ammesso Ama, "non vedo l'ora di tornare ai miei giochi, ai miei quiz, alla mia normalità". "Sono stati due Sanremo storici, sia l'edizione dei 70 anni che questa -ha spiegato- Ma dopo due edizioni così non ci sarà la terza". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Non ci sarà un Ama ter, io e Fiorello lo abbiamo già deciso e ci abbiamo già scherzato". Così, scioglie la 'domanda da un milione di dollari' e rivela in conferenza stampa che lui e Fiorello non hanno intenzione di ripetere per la terza volta l'esperienza sanremese. "Se un giorno la Rai deciderà di affidarci ancora il festival, magari prima dei 70 anni, sarà una grandissima gioia -ha detto il direttore artistico- Ma il terzo di seguito non ci sarà". Il conduttore ha poi voluto ringraziare la Rai "che mi ha regalato due anni che non dimenticherò mai, grazie a tutta l'azienda". Ma, ha ammesso Ama, "non vedo l'ora di tornare ai miei giochi, ai miei quiz, alla mia normalità". "Sono stati due Sanremo storici, sia l'edizione dei 70 anni che questa -ha spiegato- Ma dopo due edizioni così non ci sarà la terza".

Advertising

rubio_chef : Sanremo 2021, Amadeus: 'Patrik libero'. Sanremo 2020, “Palestina libe..” ah no scusate, nessuna ha avuto il coraggi… - Agenzia_Ansa : #Sanremo2021, la terza serata si apre con l'omaggio dei Negramaro a Lucio Dalla #ANSA - rtl1025 : ?? #Amadeus: 'Sono grato a Rai. Sono stati due Festival storici, per me Sanremo è un evento, non un programma tv. No… - ManuelPeruzzo : RT @christianrocca: Sanremo day 4 Siamo donne, oltre le appropriazioni culturali en travesti di Fiorello e Amadeus c’è Barbara Palombelli… - SimonaCroisette : RT @Cinguetterai: Amadeus rinuncia a Sanremo 2022. 'Se la Rai ce lo vorrà offrire tra qualche anno sarà una grandissima gioia per me e Fior… -