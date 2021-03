Reti idriche e Recovery Fund: Fico, servono 10mld (Di sabato 6 marzo 2021) L’acqua potabile è una risorsa cruciale, da tutelare, eppure la dispersione idrica in Italia è allarmante. La causa è da ricercare soprattutto nei malfunzionamenti delle Reti idriche e dei consumi abusivi. Il presidente della Camera Roberto Fico in un post, ne affronta l’argomento. Perchè investire nelle Reti idriche? L’acqua è la più preziosa delle materie Leggi su periodicodaily (Di sabato 6 marzo 2021) L’acqua potabile è una risorsa cruciale, da tutelare, eppure la dispersione idrica in Italia è allarmante. La causa è da ricercare soprattutto nei malfunzionamenti dellee dei consumi abusivi. Il presidente della Camera Robertoin un post, ne affronta l’argomento. Perchè investire nelle? L’acqua è la più preziosa delle materie

