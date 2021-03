Reddito di cittadinanza e reddito di emergenza, le novità del governo (Di sabato 6 marzo 2021) Che si chiami decreto Ristori o decreto Sostegno, o ancora, decreto Indennizzi poco cambia. Infatti parliamo del decreto emergenziale del governo Draghi, il primo decreto di aiuto a famiglie e imprese del nuovo esecutivo. In attesa del testo definitivo, dalle ultime notizie traspare l'intenzione del governo di aiutare le persone più in difficoltà con le due misure più note e più usate in questi mesi. Si tratta del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza. La prima misura, ormai strutturale e in pianta stabile nel nostro ordinamento. La seconda invece, misura emergenziale nata proprio in questi lunghi mesi di pandemia. reddito di cittadinanza aumenti in arrivo Potrà piacere o no ma anche i ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 6 marzo 2021) Che si chiami decreto Ristori o decreto Sostegno, o ancora, decreto Indennizzi poco cambia. Infatti parliamo del decreto emergenziale delDraghi, il primo decreto di aiuto a famiglie e imprese del nuovo esecutivo. In attesa del testo definitivo, dalle ultime notizie traspare l'intenzione deldi aiutare le persone più in difficoltà con le due misure più note e più usate in questi mesi. Si tratta deldie deldi. La prima misura, ormai strutturale e in pianta stabile nel nostro ordinamento. La seconda invece, misura emergenziale nata proprio in questi lunghi mesi di pandemia.diaumenti in arrivo Potrà piacere o no ma anche i ...

