Pirlo | «C’è stata una reazione di squadra Morata fondamentale per noi»

Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Lazio: queste le dichiarazioni del tecnico bianconero Andrea Pirlo ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria contro la Lazio: le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI ANALISI – «Siamo partiti male per un nostro errore in un retropassaggio. Abbiamo spalancato per il gol della Lazio. C'è stata reazione di squadra: non ci siamo abbattuti, abbiamo alzato il ritmo ed è la cosa più importante». Morata – «Non l'abbiamo avuto nell'ultimo periodo, quindi adesso sta cercando la forma migliore. Per noi è fondamentale, ha caratteristiche diverse dagli altri. Speriamo di averlo al 100%».

