Palermo – Catania auto precipita da viadotto: una donna 32enne compie un un volo di 25 metri (Di sabato 6 marzo 2021) Lotta tra la vita e la morte un 32enne precipitata da un viadotto, sovrastante l’autostrada Palermo-Catania, alto 25 metri Tragedia sfiorata sull’autostrada Palermo-Catania dove, all’altezza della diramazione per Messina, un’autovettura con una bordo una donna è precipitata dal viadotto sovrastante lo svincolo di Buonfornello. La donna, 32 anni, originaria di Barcellona Pozzo di Gotto, che viaggiava a bordo di una Fiat Panda, dopo un volo di 25 metri, versa in gravissime condizioni. Prima di essere trasportata all’ospedale “Villa Sofia” in elisoccorso, dove è arrivata in codice ... Leggi su formatonews (Di sabato 6 marzo 2021) Lotta tra la vita e la morte unta da un, sovrastante l’strada, alto 25Tragedia sfiorata sull’stradadove, all’altezza della diramazione per Messina, un’vettura con una bordo unata dalsovrastante lo svincolo di Buonfornello. La, 32 anni, originaria di Barcellona Pozzo di Gotto, che viaggiava a bordo di una Fiat Panda, dopo undi 25, versa in gravissime condizioni. Prima di essere trasportata all’ospedale “Villa Sofia” in elisoccorso, dove è arrivata in codice ...

