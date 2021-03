Nuovo Dpcm in vigore da oggi al 6 aprile. Tutte le regole e i nuovi divieti (Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar – In vigore da oggi il Nuovo Dpcm, il primo e forse pure ultimo firmato dal premier Mario Draghi, che conferma le restrizioni dell’era Conte e introduce nuovi divieti in base alle fasce di rischio. Le nuove regole anti-Covid saranno valide fino al 6 aprile. Il Dpcm prevede la divisione per colori in base al rischio: ci saranno la fascia bianca, gialla, arancione e rossa. Per quanto riguarda la fascia arancione scuro (o arancione rafforzato), viene introdotta a livello locale da sindaci e governatori. Nelle aree in questa fascia di colore (un gradino sotto la zona rossa) vengono chiuse le scuole. Alcune ordinanze prevedono il divieto di andare nelle seconde case. Dpcm: confermate Tutte le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar – Indail, il primo e forse pure ultimo firmato dal premier Mario Draghi, che conferma le restrizioni dell’era Conte e introducein base alle fasce di rischio. Le nuoveanti-Covid saranno valide fino al 6. Ilprevede la divisione per colori in base al rischio: ci saranno la fascia bianca, gialla, arancione e rossa. Per quanto riguarda la fascia arancione scuro (o arancione rafforzato), viene introdotta a livello locale da sindaci e governatori. Nelle aree in questa fascia di colore (un gradino sotto la zona rossa) vengono chiuse le scuole. Alcune ordinanze prevedono il divieto di andare nelle seconde case.: confermatele ...

