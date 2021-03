(Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minuti“Quello portatoda22 è un vero e proprio. L’ultima trovata, con cui invitano le forze politiche locali ad appoggiare l’istanza avanzata dal consigliere regionale Mortaruolo che ha chiesto che il Sannio non vada inserito in zona rossa, ha del grottesco. Dio ci scansi e liberi da questi soggetti: con loro al governo la città avrebbe avuto migliaia di contagiati da Covid! Questo è il momento di pensare alla salute dei cittadini e non di fare polemiche senza avere, tra l’altro, alcuna contezza e conoscenza delle norme nazionali. In primis, i provvedimenti vengono emanati dal governo centrale. In secundis, l’ordinanza di un sindaco, costituzionalmente, non può essere più indulgente di quella di un governatore ma solo più restrittiva. Di cosa stiamo parlano?”. ...

Advertising

TV7Benevento : Noi Campani: sciacallaggio mediatico da parte di Civico22... - anteprima24 : ** Noi Campani contro Civico 22: 'Portano avanti uno sciacallaggio mediatico' ** - _qoe7 : RT @francesca_edser: @ibeliveinmysoul noi campani rossi #sençalkapimi - francesca_edser : @ibeliveinmysoul noi campani rossi #sençalkapimi - DeNotarisArmand : @foreveragain70 Noi campani non lo accusiamo proprio ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Noi Campani

Realtà Sannita

Contro la Juve Stabia potrebbe giocare dall'inizio o subentrare; sta bene quindi abbiamo più alternative per fare male ai. Rivedendo il derby con i ragazzi è saltato agli occhi che...I dati sui contagi dell'Istituto Superiore della Sanità, damonitorati giorno per giorno, ci ... I dati allarmanti degli ospedali milanesi e, tra prima e seconda ondata, raccontano di ...“La Campania in zona rossa si tramuterà in un colpo mortale per le aziende se non ci saranno immediati sostegni. La nuova “zona rossa” si traduce in circa 400mila imprese che rimarranno ferme da ...“Quello portato avanti da Civico22 è un vero e proprio sciacallaggio mediatico. L’ultima trovata, con cui invitano le forze politiche locali ad appoggiare l’istanza avanzata dal consigliere regionale ...