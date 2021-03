"Mi puzzano i piedi". Fedez in ansia per la finalissima, lo ha detto davvero? Tutto Sanremo sconvolto (Di sabato 6 marzo 2021) Fedez non ha nascosto l'emozione di varcare l'Ariston. Il rapper, dopo le lacrime della prima sera, è tornato a parlare su Instagram. E lo ha fatto poco prima della finalissima di Sanremo. "Mi hanno spiegato che c'è una piccolissima probabilità di sfiorare il podio quindi… non succede ovviamente, ma se dovesse succedere!! Se aveste voglia di supportarci al televoto..”., dice rivolgendosi ai fan. E ancora: “Se non per me almeno per la Franci (Michielin, ndr) che mi ha dovuto sopportare per quattro serate con le mani sudate, i piedi sudati che, devo dirlo, puzzavano anche un po' per l'ansia, non so per quale motivo mi è accaduta questa cosa in queste serate“. Ma Fedez si sa, non è nuovo a confessioni. Il cantante, dopo aver esordito sul palco, si era lasciato andare a una ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021)non ha nascosto l'emozione di varcare l'Ariston. Il rapper, dopo le lacrime della prima sera, è tornato a parlare su Instagram. E lo ha fatto poco prima delladi. "Mi hanno spiegato che c'è una piccolissima probabilità di sfiorare il podio quindi… non succede ovviamente, ma se dovesse succedere!! Se aveste voglia di supportarci al televoto..”., dice rivolgendosi ai fan. E ancora: “Se non per me almeno per la Franci (Michielin, ndr) che mi ha dovuto sopportare per quattro serate con le mani sudate, isudati che, devo dirlo, puzzavano anche un po' per l', non so per quale motivo mi è accaduta questa cosa in queste serate“. Masi sa, non è nuovo a confessioni. Il cantante, dopo aver esordito sul palco, si era lasciato andare a una ...

