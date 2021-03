Lo strappo di Zingaretti è l’ultima occasione per il Pd per diventare un partito di sinistra (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo le dimissioni di Zingaretti non ci sono più le condizioni perché le due storiche culture politiche all’interno del partito democratico possano convivere. Non è una questione di condivisione di temi, sui quali si potrebbero individuare delle affinità o unioni di intenti. Il punto è un altro: l’anima democristiana del partito e la radice comunista fondativa oggi non possono più convivere perché sono entrambe svuotate, sono ormai altro. Le due grandi culture nell’era post-ideologica hanno perso di vista le rispettive scale valoriali, indentificandosi invece – da almeno un ventennio a questa parte – in precisi nomi e cognomi. Sono le stesse persone che tirano le fila e che di fatto hanno stabilito una “nomenclatura” di riferimento. E questa è la radice del problema: il fatto che le correnti siano identificabili in persone fisiche ... Leggi su tpi (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo le dimissioni dinon ci sono più le condizioni perché le due storiche culture politiche all’interno deldemocratico possano convivere. Non è una questione di condivisione di temi, sui quali si potrebbero individuare delle affinità o unioni di intenti. Il punto è un altro: l’anima democristiana dele la radice comunista fondativa oggi non possono più convivere perché sono entrambe svuotate, sono ormai altro. Le due grandi culture nell’era post-ideologica hanno perso di vista le rispettive scale valoriali, indentificandosi invece – da almeno un ventennio a questa parte – in precisi nomi e cognomi. Sono le stesse persone che tirano le fila e che di fatto hanno stabilito una “nomenclatura” di riferimento. E questa è la radice del problema: il fatto che le correnti siano identificabili in persone fisiche ...

