LIVE Sci alpino, Discesa Saalbach 6 marzo in DIRETTA: Dominik Paris alle spalle di Kriechmayr! Annullata definitivamente la discesa di ieri (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI JASNA alle 9.30 E 12.30 11.11: 53 centesimi di ritardo per Feuz dopo il piano 11.10: Feuz al primo intermedio ha 54 centesimi di ritardo 11.09: Commette un errore di linea Bennett nella parte finale e chiude con un ritardo di 1?39 ed è terzo 11.08: Bennett all’intermedio ha un ritardo di 58 centesimi 11.07: Paccato, Paris perde ancora nel finale e accumula un ritardo pesante: 42 centesimi, recuperando qualcosa nel finale: è secondo 11.06: E’ in ritardo di 23 centesimi Paris all’intermedio dopo il piano 11.05: In ritardo di 13 centesimi Paris prima del piano 11.04: Errore grave in alto prima del piano per il francese Bailet che poi perde anche nella parte finale: è ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI JASNA9.30 E 12.30 11.11: 53 centesimi di ritardo per Feuz dopo il piano 11.10: Feuz al primo intermedio ha 54 centesimi di ritardo 11.09: Commette un errore di linea Bennett nella parte finale e chiude con un ritardo di 1?39 ed è terzo 11.08: Bennett all’intermedio ha un ritardo di 58 centesimi 11.07: Paccato,perde ancora nel finale e accumula un ritardo pesante: 42 centesimi, recuperando qualcosa nel finale: è secondo 11.06: E’ in ritardo di 23 centesimiall’intermedio dopo il piano 11.05: In ritardo di 13 centesimiprima del piano 11.04: Errore grave in alto prima del piano per il francese Bailet che poi perde anche nella parte finale: è ...

