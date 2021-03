Le parole della settimana non in onda sabato 6 marzo, su Rai 3 Mel Gibson e Illuminate (Di sabato 6 marzo 2021) Le parole della settimana sabato 6 marzo contro Sanremo non va in onda, su Rai 3 Fuori controllo con Mel Gibson e Illuminate sabato 6 marzo nessuna puntata di Le parole della settimana di Massimo Gramellini in pausa per Sanremo insieme al suo paroliere e professore Roberto Vecchioni. Al suo posto dopo una puntata di Blob dalle 20:40 il film con Mel Gibson Fuori Controllo e alle 22:40 una puntata di Illuminate dedicata a Marisa Bellisario. Fuori Controllo è un film uscito nelle sale italiane nel 2010, distribuito da 01 Distribution, ha incassato più di 81 milioni di dollari in tutto il mondo, e poco più di 1,3 milioni di euro in ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 6 marzo 2021) Lecontro Sanremo non va in, su Rai 3 Fuori controllo con Melnessuna puntata di Ledi Massimo Gramellini in pausa per Sanremo insieme al suo paroliere e professore Roberto Vecchioni. Al suo posto dopo una puntata di Blob dalle 20:40 il film con MelFuori Controllo e alle 22:40 una puntata didedicata a Marisa Bellisario. Fuori Controllo è un film uscito nelle sale italiane nel 2010, distribuito da 01 Distribution, ha incassato più di 81 milioni di dollari in tutto il mondo, e poco più di 1,3 milioni di euro in ...

RobertoBurioni : Il trial clinico per valutare l'utilizzo del plasma dei pazienti guariti nelle fasi precoci della malattia è stato… - vaticannews_it : #5marzo #PapainIraq A Francesco il premio 'Maria Grazia Cutuli' per il suo ruolo di 'inviato speciale' nel nome del… - il_pucciarelli : Le parole di Fabio Mussi della sinistra Ds nel 2007, quando scelse di non confluire nel Pd. Profetico?? - HelySangui : @AmorosoOF @SanremoRai Delicata, elegante, emozionata e stupenda ?? avevamo bisogno della tua voce e delle tue paro… - itsmefederef : Ma Malika Ayane completamente anonima non mi ricordo mai neanche della sua presenza se non quando la nominano sta c… -