L’appello, ‘vaccinare subito contro Covid-19 i malati oncologici fragili’ (Di sabato 6 marzo 2021) “Vaccinare i malati oncologici in terapia, subito! Sono persone estremamente fragili, particolarmente a rischio in caso di contagio da Covid-19. Non c’è davvero tempo da perdere, a maggior ragione in questo momento dell’epidemia in Italia, con la circolazione delle varianti e l’innesco della terza ondata. Vanno vaccinati subito”, scandisce Elisabetta Iannelli, segretario generale della Favo, la federazione delle associazioni di volontariato in oncologia, indicando la strada da percorrere “senza ulteriori, incomprensibili indugi. Dopo la raccomandazione del ministero della Salute, le Regioni devono emanare le delibere e i centri di cura attivarsi. Va seguito il modello Lazio, che ha avviato le vaccinazioni”. Nel Lazio, spiega all’Adnkronos Salute, “è stata emanata la determina e le vaccinazioni sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 marzo 2021) “Vaccinare iin terapia,! Sono persone estremamente fragili, particolarmente a rischio in caso di contagio da-19. Non c’è davvero tempo da perdere, a maggior ragione in questo momento dell’epidemia in Italia, con la circolazione delle varianti e l’innesco della terza ondata. Vanno vaccinati”, scandisce Elisabetta Iannelli, segretario generale della Favo, la federazione delle associazioni di volontariato in oncologia, indicando la strada da percorrere “senza ulteriori, incomprensibili indugi. Dopo la raccomandazione del ministero della Salute, le Regioni devono emanare le delibere e i centri di cura attivarsi. Va seguito il modello Lazio, che ha avviato le vaccinazioni”. Nel Lazio, spiega all’Adnkronos Salute, “è stata emanata la determina e le vaccinazioni sono ...

