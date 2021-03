Il futuro di Pompei è una smart city 5G

Leggi su wired

(Di sabato 6 marzo 2021) Parte degli scavi di(foto: Raquel Maria Carbonell Pagola/LightRocket via Getty Images)Il Parco archeologico digrazie al progettosi candida a diventare un modello di riferimento internazionale sia per la dotazione tecnologica che per le sperimentazioni in corso. Alberto Bruni, funzionario del ministero per i Beni e le attività culturali, se ne sta occupando dal 2013 in qualità di referente tecnologico del parco campano. Prima coordinava il centro elaborazioni dati (Ced) del dicastero. “Tutto nasce con il crollo della Domus dei Gladiatori nel 2010. Da lì parte un grande progetto di recupero percon un finanziamento da 105 milioni di euro della Commissione europea“, spiega Bruni a Wired: “Diversi i piani di intervento, con il più corposo da 80 milioni dedicato al ...