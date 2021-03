Hillary Sedu e il diritto di essere un avvocato

(Di sabato 6 marzo 2021) Hilarry, 34 anni, origini nigeriane,, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, e membro del team legale della Onlus Bon’t worry è finito su tutti i media lo scorso 3 febbraio quando, durante un’udienza, un giudice onorario gli chiese se fosse laureato e avesse il tesserino per esercitare. «Mi dà quasi fastidio dover parlare di queste cose ancora nel 2021. Ma bisogna parlarne perché da noi si fa ancora fatica a pensare a una società multiculturale».Hilarry Sadu, passata quella brutta giornata?È passata relativamente. Le discriminazioni infastidiscono chiunque» Le era già capitato?Si era già successo. A volte passava tutto con una risata. Capita che non mi riconoscano come. In un processo penale il giudice ha chiesto all’imputato chi fosse il suo difensore mentre ero già in ...

In fotodi Nico Dente Gattola In questi giorni ha trovato ampio spazio sulla stampa e sui social l'episodio di cui è stato vittima l'avvocato Illari, cui in udienza al Tribunale per i ...