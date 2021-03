Giulia Stanganini in carcere per l’omicidio della madre, confessa l’omicidio del figlio (Di sabato 6 marzo 2021) Giulia Stanganini, una 37enne di Genova, uccise e fece a pezzi la madre nel novembre del 2019. Ora, dal carcere, confessa anche l’omicidio del suo piccolo di appena 3 anni. Giulia non era capace di fare la mamma, anche il suo ex compagno ribadisce che nonostante non fosse mai stata fisicamente violenta col piccolo, mal sopportava il bambino e il suo pianto. Amici e parenti testimoniano che Giulia non facesse dormire con lei il piccolo perché anche solo i suoi movimenti la disturbavano, così lo faceva dormire legato al passeggino. Adam, questo il nome del piccolo, piangeva sempre, come raccontano i vicini e Giulia gridava e inveiva contro di lui. Una sera, Giulia gridava più del solito: ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 6 marzo 2021), una 37enne di Genova, uccise e fece a pezzi lanel novembre del 2019. Ora, dalanchedel suo piccolo di appena 3 anni.non era capace di fare la mamma, anche il suo ex compagno ribadisce che nonostante non fosse mai stata fisicamente violenta col piccolo, mal sopportava il bambino e il suo pianto. Amici e parenti testimoniano chenon facesse dormire con lei il piccolo perché anche solo i suoi movimenti la disturbavano, così lo faceva dormire legato al passeggino. Adam, questo il nome del piccolo, piangeva sempre, come raccontano i vicini egridava e inveiva contro di lui. Una sera,gridava più del solito: ...

