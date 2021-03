Fedez chiama Chiara Ferragni in diretta ma lei gli rifiuta la chiamata (Di sabato 6 marzo 2021) In diretta Instagram Fedez poco fa ha provato a chiamare la moglie Chiara Ferragni ma lei ha rifiutato di partecipare. “Dov’è mia moglie? Dove? Invito mia moglie. Ecco.. trasmetto in diretta con Chiara Ferragni”, ha detto Fedez di fronte a quai 60mila persone. Poi deluso ha commentato: “Non ha accettato. Mi ha ghostato (ignorato, ndr)”. Passa qualche minuto e lei gli fa una sorpresa e i partecipanti salgono a 108mila: “Eccomi! Sto tornando a casa. Oggi mi riposo tutto il giorno, sto sempre a casa. Ho visto un pezzo della diretta, faceva ridere. Votate Fedez e Francesca questa sera”, ha detto la super influencer da quasi 23 milioni di follower. “Non dire queste cose, non farlo. Hai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) InInstagrampoco fa ha provato are la mogliema lei hato di partecipare. “Dov’è mia moglie? Dove? Invito mia moglie. Ecco.. trasmetto incon”, ha dettodi fronte a quai 60mila persone. Poi deluso ha commentato: “Non ha accettato. Mi ha ghostato (ignorato, ndr)”. Passa qualche minuto e lei gli fa una sorpresa e i partecipanti salgono a 108mila: “Eccomi! Sto tornando a casa. Oggi mi riposo tutto il giorno, sto sempre a casa. Ho visto un pezzo della, faceva ridere. Votatee Francesca questa sera”, ha detto la super influencer da quasi 23 milioni di follower. “Non dire queste cose, non farlo. Hai ...

