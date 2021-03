Draghi chiama McKinsey: consulenti privati lavorano col Governo al Recovery Plan (Di sabato 6 marzo 2021) Il Governo Draghi ha deciso di avvalersi della consulenza della multinazionale McKinsey per l’elaborazione del Recovery Plan. La notizia sta generando polemiche: il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, si chiede se questi privati abbiano accesso a informazioni strategica e ha annunciato la presentazione di una interrogazione. Il leader di Azione, Carlo Calenda, d’altro canto, ritiene che “se la guida rimane saldamente nelle mani dei Ministri” non c’è nessun problema. Nei giorni scorsi il Ministero dell’Economia, guidato da Daniele Franco, ha stipulato un contratto con la prestigiosa società statunitense specializzata nella consulenza strategica. L’accordo prevede che gli esperti di McKinsey diano supporto al Governo nell’analisi dei dati ... Leggi su tpi (Di sabato 6 marzo 2021) Ilha deciso di avvalersi della consulenza della multinazionaleper l’elaborazione del. La notizia sta generando polemiche: il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, si chiede se questiabbiano accesso a informazioni strategica e ha annunciato la presentazione di una interrogazione. Il leader di Azione, Carlo Calenda, d’altro canto, ritiene che “se la guida rimane saldamente nelle mani dei Ministri” non c’è nessun problema. Nei giorni scorsi il Ministero dell’Economia, guidato da Daniele Franco, ha stipulato un contratto con la prestigiosa società statunitense specializzata nella consulenza strategica. L’accordo prevede che gli esperti didiano supporto alnell’analisi dei dati ...

