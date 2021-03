Cecilia Capriotti e Matilde Brandi parlano di Stefania Orlando su Instagram | lei replica

(Di sabato 6 marzo 2021) La diretta e ladie la sua capacità di cogliere l’esatto momento in cui si parla di lei. All’interno del Grande Fratello Vip è capitato spesso che la conduttrice riuscisse a palesarsi in un ambiente della casa quando era, senza saperlo, al centro di una discussione. Ora è accaduto anche L'articolo proviene da Novella 2000.

viperoaminuto : RT @darveyfeels_: Se stasera dovesse vincere Ermal Meta direi di farlo proclamare da Cecilia Capriotti ? chic anche quando sbaglia i nomi ?… - sheldon64659972 : RT @oocgfvip5: Cecilia Capriotti prova a pronunciare “Ermal Meta” ma pensa si chiami “Alma Rata” #Sanremo2021 - 3lisea_ : RT @oocgfvip5: Cecilia Capriotti prova a pronunciare “Ermal Meta” ma pensa si chiami “Alma Rata” #Sanremo2021 - basicleoo : RT @oocgfvip5: Cecilia Capriotti prova a pronunciare “Ermal Meta” ma pensa si chiami “Alma Rata” #Sanremo2021 - OhWhatFun__ : RT @oocgfvip5: Cecilia Capriotti prova a pronunciare “Ermal Meta” ma pensa si chiami “Alma Rata” #Sanremo2021 -

Ieri sera a sorpresa, Alfonso Signorini , padrone di casa dell'ultima edizione del GF Vip , ha regalato ai suoi follower una diretta Instagram a sorpresa con Matilde Brandi e, rilasciando alcune dichiarazioni. In particolare il direttore del settimanale Chi ha svelato chi avrebbe voluto vedere come vincitore al posto di Tommaso Zorzi . Alfonso Signorini ...Conosceremo anche i cani "da detection", la deliziosa amica a quattro zampe dell'attricee un'asinella, Camilla, che si è da poco riavuta da una seria depressione. Tra le adozioni ...Stefania Orlando entra nella diretta Instagram di Matilde Brandi e Cecilia Capriotti nel momento esatto in cui parlano di lei ...A quanto pare alcune dichiarazioni di Alfonso Signorini sul GF Vip, avrebbero scatenato un vero putiferio sui social. Ecco di che si tratta.