Casarin | «il fuorigioco di centimetri | con minuti a guardare le linee | è un altro sport»

(Di sabato 6 marzo 2021) Interessante riflessione dell’ex arbitro Paolosul Corriere della Sera.critica la disinvoltura nell’assegnare rigori: si vedono penalty per contatti tra giocatori che negli anni scorsi venivano trascurati. Ma si sofferma soprattutto suldei. I casi più diffusi solo quelli in cui il difensore e l’attaccante sono vicinissimi e in gran parte sovrapposti. L’attaccante è inse parte della testa, corpo o piedi sono più vicini alla porta avversaria, rispetto al pallone e al penultimo avversario. Va bene: di quanto? Qualche centimetro. Determinato da una tecnologia incompleta, che ha bisogno dell’uomo per individuare il momento del passaggio verso l’attaccante.di ricerca e poi, prevalentemente, decisione a favore del difensore. Mi ...

... "È casuale che sia successo a tutte le italiane", spiega l'ex arbitro internazionale e designatore Paolo, un'autorità in materia. "Con la Var ilè migliorato anche se c'è ancora ...... trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo, ex ...ho preso 22 mesi di squalifica e proponendomi per la radiazione dopo un articolo sul. ...Paolo Casarin ai microfoni del Corriere della Sera ha parlato degli errori arbitrali visti nelle sfide di Champions League delle squadre italiane, Juventus, Lazio e ...Nelle Coppe europee la Var interviene solo quando l'errore è evidente e in generale si fischia di meno. Casarin: «Bisogna lavorare meglio sui falli» ...