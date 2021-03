Bayern | che rimonta | da 0 - 2 a 4 - 2! Tripletta di Lewa e Dortmund k o

Advertising

igolmar : RT @_Pupi81_: @maumou72 @marifcinter E dobbiamo vincerle tutte 3 a 0, roba che nemmeno il Bayern in Germania ?? - germanocassese : Il giornalismo italiano: indignati davanti ai 9 scudetti della Juventus ma poi leccano il culo a Kovak e al suo Bay… - MatteoMarrocco1 : @Teo__Visma Dai Teo però a parte la palese forza del Bayern, c'era un bel rigore su Reus sul 2 a 2 e poi vabbé poll… - imperialinter : Reina giocato al Napoli, al Bayern, al Milan e alla Lazio È la prova che ognuno di noi può arrivare ovunque - Super_Niky : Voglio andare controtendenza da tifoso del BVB...mi sono rotto il cazzo della retorica dei giovani talentuosi non s… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern che

Monaco - Borussia Dortmund finisce 4 - 2 con i gol di Haaland (al 2' e al 9') e poi quelli di Lewandowski (al 26', all'44' su rigore, e al 90') e Goretzka (all'88')ribaltano i gialloneri. ...( Dal 65 Gregoire DEFREL, 5.5: Non riesce a dare la scossaDe Zerbi gli chiede di imprimere, ... Bundesliga Tripletta di Lewandowski!vince 4 - 2 contro il Dortmund 3 ORE FA Serie A Un ...Haaland fulmina i bavaresi con 2 gol nei primi 9’. Il centravanti accorcia e pareggia su rigore al 44’. A 2’ dalla fine il sorpasso di Goretzka, poi il sigillo dell’ex. I campioni d’Europa tornato in ...Roma, 6 mar. Adnkronos) – "Giocare così tanto non è umano per i giocatori". E' il grido d'allarme lanciato dall'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, in conferenza stampa alla vigilia del match con il ...