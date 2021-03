Alitalia, parte la trattativa tra Governo e Ue su ITA (Di sabato 6 marzo 2021) È partita ufficialmente la trattativa tra la Commissione europea e il Governo italiano per l'avvio operativo di ITA, la newco che, nei piani dell'Esecutivo, dovrebbe acquisire gli asset dell'Alitalia in amministrazione straordinaria. I ministri dell`Economia e delle Finanze, Daniele Franco, delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, e dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, hanno incontrato in videoconferenza la vicepresidente della Commissione europea e commissaria per la Concorrenza Margrethe Vestager.In una nota, il colloquio è stato definito "positivo e costruttivo. La commissaria europea e i ministri hanno sottolineato la necessità di procedere nel segno della discontinuità. Il confronto tecnico verrà avviato all`inizio della prossima settimana per valutare nel dettaglio le possibili soluzioni ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 6 marzo 2021) È partita ufficialmente latra la Commissione europea e ilitaliano per l'avvio operativo di ITA, la newco che, nei piani dell'Esecutivo, dovrebbe acquisire gli asset dell'in amministrazione straordinaria. I ministri dell`Economia e delle Finanze, Daniele Franco, delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, e dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, hanno incontrato in videoconferenza la vicepresidente della Commissione europea e commissaria per la Concorrenza Margrethe Vestager.In una nota, il colloquio è stato definito "positivo e costruttivo. La commissaria europea e i ministri hanno sottolineato la necessità di procedere nel segno della discontinuità. Il confronto tecnico verrà avviato all`inizio della prossima settimana per valutare nel dettaglio le possibili soluzioni ...

