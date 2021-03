Alberto Tomba a Sanremo 2021 | chi è | età | carriera | oggi cosa fa | chi è la moglie | vita privata | figli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 6 marzo 2021) Tutto pronto per l’ultima e imperdibile puntata del Festival di. Tra gli ospiti di questa sera anche l’ex sciatore: chi è, età,è nato a Bologna il 19 dicembre del 1966 ed è un ex sciatore alpino e attore. E’ noto con il soprannome di “la Bomba”, per il suo stile aggressivo in pista: è stato uno dei protagonisti indiscussi dello sci alpino dal 1986 al 1998. E’ considerato uno dei più grandi specialisti delle prove tecniche di tutti i tempi, uno dei più grandi atleti della storia dello sport del nostro Paese. Con cinquanta vittore complessiva in Coppa del Mondo, è il quarto sciatore di sempre per numero di successi....