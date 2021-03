WandaVision | la recensione dell’episodio finale | veloci verso i titoli di coda

(Di venerdì 5 marzo 2021) Ladell'episodiodi, la serie del Marvel Cinematic Universe, disponibile in esclusiva su Disney+. Dobbiamo essere sinceri per iniziare la nostradell'episodiodi: arrivati aidi(e oltre, ovviamente ci sono ben due scene post-credits come tradizione Marvel) non possiamo fare a meno di rimanere con un po' di amaro in bocca per come si è conclusa la vicenda, straziante e commovente, di Wanda e della sua elaborazione del lutto. In nove episodi, la prima serie targata Marvel Cinematic Universe, punto d'avvio della Fase 4 e disponibile su Disney+, ci ha accompagnato lungo un percorso attrale sitcom americane, specchio di una protagonista ferita e incapace di ...

: per il regista "molti fan saranno delusi dal finale per via delle teorie sul web"

Disney+ è andato in crash per via dell'elevatissimo numero di utenti connessi per vedere il nono e ultimo episodio di Wandavision.