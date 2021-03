Una vittoria buttata via, una stagione buttata via (Di venerdì 5 marzo 2021) FALLI DA DIETRO – 25a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Tempo scaduto. Arbitri e Var. Per fortuna più non rugge in me il vuoto furore del tifoso deluso. Ormai non guardo mai le partite senza mettere un paio di gocce di disincanto dietro le orecchie. E a volte anche negli occhi. Intellettualizzo e razionalizzo, o cerco di farlo, per quello che posso, alla maniera di Max Weber. Esercizio che Mazzoleni puntualmente mi complica. Quando cancella la meraviglia del Pibe di Fratta. Il frame apparirà più o meno dopo mezz’ora. I maligni affermano che è il tempo occorrente per trattarlo. Ma quel frame lo stesso non chiarisce nulla. Perché l’immagine è fermata quando Hysaj ha già scoccato il passaggio e il Pibe appare per un tallone fuori la linea rossa. E poi, non è la spalla del difensore il punto di riferimento del Var? Insomma tutto poco chiaro. Ceramisti molto più fluidi e pericolosi. Vanno in ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 marzo 2021) FALLI DA DIETRO – 25a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Tempo scaduto. Arbitri e Var. Per fortuna più non rugge in me il vuoto furore del tifoso deluso. Ormai non guardo mai le partite senza mettere un paio di gocce di disincanto dietro le orecchie. E a volte anche negli occhi. Intellettualizzo e razionalizzo, o cerco di farlo, per quello che posso, alla maniera di Max Weber. Esercizio che Mazzoleni puntualmente mi complica. Quando cancella la meraviglia del Pibe di Fratta. Il frame apparirà più o meno dopo mezz’ora. I maligni affermano che è il tempo occorrente per trattarlo. Ma quel frame lo stesso non chiarisce nulla. Perché l’immagine è fermata quando Hysaj ha già scoccato il passaggio e il Pibe appare per un tallone fuori la linea rossa. E poi, non è la spalla del difensore il punto di riferimento del Var? Insomma tutto poco chiaro. Ceramisti molto più fluidi e pericolosi. Vanno in ...

