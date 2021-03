Ultime Notizie Roma del 05-03-2021 ore 16 | 10

(Di venerdì 5 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno piano si punta a rendere quanto più possibile uniforme nelle regioni la campagna vaccinale evitando disparità ci dovremmo usare tutti i siti utili per aumentare i centri vaccinali pensando anche a istituire un fondo di scorta di dosi da usare nelle zone ad alto contagio per chi c’è oggi del governo con il commissario all’emergenza la protezione civile degli enti territoriali per fare il punto sulla campagna vaccinale ad oggi 5 milioni di dosi iniettate sapere il ministro della Salute che chiede l’estensione della sua generica anche agli over 65 Cambiamo argomento prima o pontefice nella storia a visitare l’iraq Papa Francesco è giunta a Baghdad Dove comincia il suo 33esimo viaggio apostolico che lo stesso vergogna definito un viaggio in pneumatico un dovere verso una terra ...

Agenzia_Ansa : Salgono ancora i positivi al covid: sono 22.865, le vittime 339 nelle ultime 24 ore. Sono 339.635 i test, il tasso… - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Premier Australia: «In Italia 300 morti al giorno, capisco ansia». Lo zoo di San Diego… - RegioneER : #Coronavirus. A febbraio nelle #scuole dell'#EmiliaRomagna 6mila positivi tra alunni, insegnanti e personale: +70%.… - ViViCentro : Un plesso scolastico occupato abusivamente era la base operativa dello spaccio (VIDEO) - Gengiskan73 : RT @CorriereCitta: Pasqua in lockdown, coprifuoco alle 20 e zona rossa nei weekend: il piano del governo contro la terza ondata https://t.c… -

Nelleore Andrea ha ammesso di essere 'innamorato cotto' dell'attrice e lei, del resto, ha lasciato il fidanzato storico Giuliano proprio per stare con lui. Al momento la Cannavò non ha ancora ...Ma anche Daniele Lavia che si sta affermando in questedue stagioni è in questa linea. È più ... Leggi i commenti Volley: tutte leGasport 5 marzo - 15:34Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, venerdì 5 marzo 2021. Prosegue l’aumento dei contagi: nell’ultimo bollettino registrati 22.865 nuovi casi (mai così t ...Sembra che l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, annunciata lo scorso settembre, sia stata approvata in via ufficiale negli USA, mentre il responso europeo è atteso per oggi..