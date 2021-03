Stutture anticovid Napoli | la Corte dei Conti nomina consulenti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Procura regionale delladeidella Campania hato espertitecnici per un’indagine sulla costruzione dei Covid Hospital a, nel parcheggio dell’Ospedale del Mare nel quartiere Ponticelli, a Caserta e a Salerno. Lo ha confermato Maurizio Stanco, procuratore regionale campano delladei, Definisce “di rilievo” il fascicolo istruttorio “riguardante un’ipotesi di rilevante danno erariale relativa alla procedura di gara d’appalto per la costruzione, con moduli prefabbricati, di tre strutture anti-Covid, destinate a realizzare 72 posti letto in terapia intensiva, a Ponticelli, Caserta e Salerno, come da notizie acquisite da tre articoli di stampa e dalle indagini effettuate dalla Procura penale ...