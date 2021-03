Sanremo 2021: Ermal Meta vincitore della serata Cover – Classifica (Di venerdì 5 marzo 2021) Top 5 Cover Continua la corsa per eleggere la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2021. Nel corso del terzo appuntamento con la kermesse canora, i 26 Campioni in gara si sono infatti cimentati, da soli o con degli ospiti, nelle Cover di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. A votarli è stata l’Orchestra (qui abbiamo spiegato le modalità), che ha così determinato una nuova Classifica, che andrà a sommarsi a quella della Giuria Demoscopica, formatasi nel corso delle prime due serate. A primeggiare è stato Ermal Meta con la Cover di Caruso, seguito da Orietta Berti. Sanremo 2021: la Classifica delle Cover ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 5 marzo 2021) Top 5Continua la corsa per eleggere la canzone vincitrice del Festival di. Nel corso del terzo appuntamento con la kermesse canora, i 26 Campioni in gara si sono infatti cimentati, da soli o con degli ospiti, nelledi canzoni che hanno fatto la storiamusica italiana. A votarli è stata l’Orchestra (qui abbiamo spiegato le modalità), che ha così determinato una nuova, che andrà a sommarsi a quellaGiuria Demoscopica, formatasi nel corso delle prime due serate. A primeggiare è statocon ladi Caruso, seguito da Orietta Berti.: ladelle...

