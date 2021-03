Rt | Puglia 0 | 93 Indice di trasmissibilità corona virus

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 5 marzo 2021) Di Francesco Santoro:di contagio a 0,93 in. È quanto emerge dal report sull’evoluzione della pandemia elaborato settimanalmente da Istituto superiore di sanità e ministero della Salute. L’Rt, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate, indica quante persone possono essere contagiate da un solo individuo in media. La terra degli ulivi presumibilmente resterà in zona gialla ma l’ultima parola spetta al ministero della Salute, che deciderà quali misure adottare in base all’andamento epidemiologico nel Paese. Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia e Marche hanno un livello di rischio alto; 14, tra le quali la, sono a rischio moderato e solo la Sardegna è a rischio basso. Iss e dicastero della Salute raccomandano di evitare «tutte le occasioni di contatto con ...