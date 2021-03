Qatar, Marini e Bastianini in pista per lo shakedown. Domani i big (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo un inverno di lavoro in fabbrica e dichiarazioni, la MotoGP entra in azione. Lo fa in Qatar, sulla pista di Losail, dove il 28 marzo scatterà il mondiale 2021. Il prologo dei test ufficiali è ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo un inverno di lavoro in fabbrica e dichiarazioni, la MotoGP entra in azione. Lo fa in, sulladi Losail, dove il 28 marzo scatterà il mondiale 2021. Il prologo dei test ufficiali è ...

SkySportMotoGP : ?? @Luca_Marini_97 scende in pista per la prima volta in assoluto con una MotoGP ?? @antonioboselli ??… - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: ?? @Luca_Marini_97 scende in pista per la prima volta in assoluto con una MotoGP ?? @antonioboselli ?? - Gazzetta_it : #MotoGP #Qatar, collaudatori in pista per lo shakedown in attesa dei big #Losail - maraveton : RT @SkySportMotoGP: ?? @Luca_Marini_97 scende in pista per la prima volta in assoluto con una MotoGP ?? @antonioboselli ?? - Garo1995It : RT @SkySportMotoGP: ?? @Luca_Marini_97 scende in pista per la prima volta in assoluto con una MotoGP ?? @antonioboselli ?? -