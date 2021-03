Pomeriggio 5 | tensioni in studio | ' Non conti nulla e tuo marito ha la panza' Barbara D' Urso costretta a intervenire

(Di venerdì 5 marzo 2021) Volano insulti a e è. Lo scontro inè tra Maria Monsè e Patrizia Groppelli, entrambe chiamate come ospiti per commentare la scelta di alcune neo mamme di posare per foto ...

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio tensioni

Il Mattino

Leggi anche >5,in studio e Barbara D'Urso è costretta a intervenire 'Tu non conti nulla, oltre a essere un'oca sei anche cretina. Chiedo scusa a te Barbara, questa mi provoca da ...A partire daldi quel giorno si registrano violenze, rapine, incendi e disordini ogni ... Dappertutto ci sonoe violenze da parte del governo golpista che manda persone in divisa o ...Volano insulti a Pomeriggio 5 e Barbara D'Urso è costretta a intervenire. Lo scontro in studio è tra Maria Monsè e Patrizia Groppelli, entrambe chiamate come ospiti ...Nomination che Rosalinda ha chiaramente perso e a pochi giorni dalla finale ha dovuto rinunciare al sogno di poter vincere. Dopo la fine del reality, le due ex amiche non hanno ancora risolto i loro p ...