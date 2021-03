Perché la scelta di Zingaretti non è una questione di poltrone (Di venerdì 5 marzo 2021) (di Umberto Ranieri) Zingaretti si dimette. Nel farlo ricorre a parole forti: “si vergogna che nel Pd da venti giorni si parli solo di poltrone e primarie” mentre l’Italia ha da affrontare problemi spinosi, dalla pandemia alle difficoltà economiche. Un atto di accusa grave quello di Nicola. Le dimissioni di un segretario, generalmente, si motivano per l’incalzare di una critica politica e di un disegno politico alternativo. Così accade nella dialettica interna ai partiti, così è accaduto nella tormentata storia del Pds, dei Ds e del Pd. Per Nicola si tratta di poltrone. Se è così, occorre che egli faccia chiarezza su chi ha ridotto a questo la dialettica interna al Pd. Vanno fatti nomi e cognomi. Questo è un punto su cui non si fanno allusioni. Si parla chiaro. lo si deve a quell’insieme di forze che hanno a cuore le sorti del Pd. E ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 marzo 2021) (di Umberto Ranieri)si dimette. Nel farlo ricorre a parole forti: “si vergogna che nel Pd da venti giorni si parli solo die primarie” mentre l’Italia ha da affrontare problemi spinosi, dalla pandemia alle difficoltà economiche. Un atto di accusa grave quello di Nicola. Le dimissioni di un segretario, generalmente, si motivano per l’incalzare di una critica politica e di un disegno politico alternativo. Così accade nella dialettica interna ai partiti, così è accaduto nella tormentata storia del Pds, dei Ds e del Pd. Per Nicola si tratta di. Se è così, occorre che egli faccia chiarezza su chi ha ridotto a questo la dialettica interna al Pd. Vanno fatti nomi e cognomi. Questo è un punto su cui non si fanno allusioni. Si parla chiaro. lo si deve a quell’insieme di forze che hanno a cuore le sorti del Pd. E ...

