Non si doveva consentire a Maga Maghella, delusa da un popolo sempre scontento e piagnucoloso, di emigrare (Di venerdì 5 marzo 2021) Se no, avrebbe moltiplicato lei i vaccini che tutti vorrebbero ricevere subito. Fino a ieri, se le dosi non arrivavano a sufficienza, davano la colpa all’Europa e a Conte. Fra poco se la prenderanno con Draghi. Governatori ansiosi, sempre in campagna elettorale, debbono far credere agli elettori che sanno alzare la voce per la tutela della salute. Non sanno, invece, che ci vuole tempo per fabbricare i vaccini e che si debbono soddisfare otto miliardi di richieste. “Prima gli italiani” qui non vale. Tutti hanno il diritto di vaccinarsi, anche coloro che da un po’ di tempo riteniamo inferiori. Capisco, ma non giustifico, gli insulti di migliaia di ignoranti alla Sen. Segre, non quelli di un intellettuale alla Meloni L’accademia è lo stadio dove prima l’arbitro era cornuto mentre oggi sono tutti negri. La curva usa lo stesso linguaggio nel social. Non è colpa loro. È il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 marzo 2021) Se no, avrebbe moltiplicato lei i vaccini che tutti vorrebbero ricevere subito. Fino a ieri, se le dosi non arrivavano a sufficienza, davano la colpa all’Europa e a Conte. Fra poco se la prenderanno con Draghi. Governatori ansiosi,in campagna elettorale, debbono far credere agli elettori che sanno alzare la voce per la tutela della salute. Non sanno, invece, che ci vuole tempo per fabbricare i vaccini e che si debbono soddisfare otto miliardi di richieste. “Prima gli italiani” qui non vale. Tutti hanno il diritto di vaccinarsi, anche coloro che da un po’ di tempo riteniamo inferiori. Capisco, ma non giustifico, gli insulti di migliaia di ignoranti alla Sen. Segre, non quelli di un intellettuale alla Meloni L’accademia è lo stadio dove prima l’arbitro era cornuto mentre oggi sono tutti negri. La curva usa lo stesso linguaggio nel social. Non è colpa loro. È il ...

borghi_claudio : Immancabile servizio al tg1 sui navigli a Milano 'fuori controllo'. È così da dicembre. Prima o poi ci sarà un aume… - GianniGirotto : #bollette #LUCE #gas #acqua - L'AIUTO PER I #poveri DIVENTA AUTOMATICO!!! Della serie 'il #M5S non serve a nulla..… - noncontaniente : La carissima @guenda_ggoria quando ancora Tommaso non aveva scoperto niente (e doveva leccargli il c*lo) vs la ste… - ltxrue : RT @reggiehyde_: «Ma che cazzo credi? Credi che non mi odi anche io? Che non abbia sensi di colpa? Non mi perdonerò mai di avervi negato la… - Bea40998979 : RT @Remo44615152: @markorusso69 Non sono varianti,nei coronavirus non esistono sono chiamate #chimere che si sviluppano una volta che il va… -

Ultime Notizie dalla rete : Non doveva Vaccino covid AstraZeneca, ecco quante dosi per l'Italia ... l'autorizzazione doveva essere fatta dall'Italia'. AstraZeneca è poi disposta a cedere la propria competenza tecnologica per produrre il vaccino in stabilimenti che non sono suoi , fa sapere Wittum. ...

Discesa Saalbach, Paris: 'Decisione giusta cancellare la gara' Dominik Paris era in testa alla discesa di Saalbach , che doveva essere il recupero di quella cancellata da Wengen, ma la nebbia e la neve hanno spinto la ... peccato per Paris: era primo 6 ORE FA ' Non ...

Sanremo 2021, Fiorello fa “un’affermazione che non doveva fare” Il Fatto Quotidiano Gregoretti: Salvini in aula, 'ho fatto il mio dovere, ora Draghi controlli i confini'/Adnkronos Catania, 5 mar. (Adnkronos) - "Io ho fatto solo il mio dovere, salvando vite umane. Ora il governo Draghi si impegni a controllare chi entra ed esce in Italia". Sono da poco passate le 13 quando Matte ...

Si accascia sulle strisce pedonali e muore per strada a 37 anni MESTRE Muore mentre cammina per strada. Un malore improvviso, probabilmente un infarto, ha ucciso ieri pomeriggio una trentasettenne di Marcon che si trovava nei pressi della Gazzera. La giovane ...

... l'autorizzazioneessere fatta dall'Italia'. AstraZeneca è poi disposta a cedere la propria competenza tecnologica per produrre il vaccino in stabilimenti chesono suoi , fa sapere Wittum. ...Dominik Paris era in testa alla discesa di Saalbach , cheessere il recupero di quella cancellata da Wengen, ma la nebbia e la neve hanno spinto la ... peccato per Paris: era primo 6 ORE FA '...Catania, 5 mar. (Adnkronos) - "Io ho fatto solo il mio dovere, salvando vite umane. Ora il governo Draghi si impegni a controllare chi entra ed esce in Italia". Sono da poco passate le 13 quando Matte ...MESTRE Muore mentre cammina per strada. Un malore improvviso, probabilmente un infarto, ha ucciso ieri pomeriggio una trentasettenne di Marcon che si trovava nei pressi della Gazzera. La giovane ...