Napoli | Gattuso caccia Mario Rui dall' allenamento

GoalItalia : Momenti di tensione in casa Napoli: Gattuso allontana Mario Rui dall'allenamento ?? - capuanogio : Nuovo caso nel #Napoli: #Gattuso ha allontanato #MarioRui dall'allenamento perché il portoghese non aveva un attegg… - sportli26181512 : Ct Nigeria: '#Osimhen sfortunato, ma ora sta bene e si fida di Gattuso': Il commissario tecnico delle Super Aquile… - MatteoAltemura : @Napoli_Report @tackleduro @SkySport La prima cosa buona fatta da Gattuso da qualche mese ad oggi - Salvato95551627 : RT @napolista: L’agente di Mario Rui: «Non è stato cacciato da Gattuso» A Kiss Kiss Napoli: «solo loro due conoscono il motivo della sua u… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Gattuso

Le smentite ufficiali ci sono, ma l'atmosfera in casaresta tesissima: a confermarlo è il nervosismo di Lorenzo Insigne e Gennaro, che ieri ha allontanato dall'allenamento un giocatore accusato di scarso impegno. Come un girone fa Si ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Mario Rui, l'agente: "Non è stato cacciato da, ildoveva chiarire" Venerato: "Zaccagni sarà il primo acquisto della nuova era"...Daniele Daino, ex calciatore, fra le tante, di Bologna e Napoli, ha parlato delle responsabilità di Gattuso nella crisi del Napoli.Il portoghese, proprio come alla vigilia della gara di andata con il Bologna, delude il tecnico calabrese, aiutato da un accorato discorso alla squadra di capitan Insigne ...