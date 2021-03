MotoE, Zannoni: 'Non è facile adattarsi al peso di queste moto' (Di venerdì 5 marzo 2021) Tra le novità di questa stagione della Coppa del Mondo motoE ci sono anche i due portacolori del team LCR di Lucio Cecchinello, ovvero Kevin Zannoni , campione in carica del CIV moto3, e Miquel Pons , ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 5 marzo 2021) Tra le novità di questa stagione della Coppa del Mondoci sono anche i due portacolori del team LCR di Lucio Cecchinello, ovvero Kevin, campione in carica del CIV3, e Miquel Pons , ...

MotoE, Zannoni: “Non è facile adattarsi al peso di queste moto” Motosprint.it MotoE, Zannoni: “Non è facile adattarsi al peso di queste moto” Nonostante qualche difficoltà iniziale, sono stati tre giorni di test in crescendo per Kevin: "Difficile passare dagli 80 kg della Moto3 ai 260 della Energica". Bene Miquel Pons, già in top ten all'es ...

