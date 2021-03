LIVE Sci alpino | Discesa Saalbach 2021 in DIRETTA | Paris era in testa | poi vince la nebbia

(Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLO SLALOM DEI MONDIALI JUNIORES Chiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. 13.02: Questa gara potrebbe essere recuperata magari nella giornata di lunedì o con uno spostamento di tutto il programma. Domani è in programma un’altrae poi domenica il superG. 13.00: GARA CANCELLATA! E’ arrivata la decisione definitiva da parte della giuria. Da capire quando verrà recuperata la. Sicuramente c’è grande amarezza in casa Italia visto che Dominikera al comando e proiettato verso la vittoria. L’azzurro era davanti di 0.07 rispetto a Kriechmayr e 0.65 su Mayer. 4° Feuz a 1?03. L’azzurro potrà riprovarci domani, meteo permettendo… 12.50: Tra dieci minuti la giuria dovrebbe prendere quella che pare la ...

