Ioniq 5 Hyundai: tempi rapidi per la ricarica (Di venerdì 5 marzo 2021) Hyundai ha presentato da poco la nuova Ioniq 5, confermando che il suo obiettivo è quello di ampliare la gamma dei veicoli elettrici. Tra le caratteristiche della nuova vettura spicca l’annunciata rapidità dei tempi di ricarica della batteria, disponibile in due varianti: da 58 o 72,6 kWh. Dai dati ufficiali forniti dalla casa automobilistica sudcoreana, Leggi su periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021)ha presentato da poco la nuova5, confermando che il suo obiettivo è quello di ampliare la gamma dei veicoli elettrici. Tra le caratteristiche della nuova vettura spicca l’annunciatatà deididella batteria, disponibile in due varianti: da 58 o 72,6 kWh. Dai dati ufficiali forniti dalla casa automobilistica sudcoreana,

peeg_7 : Ioniq 5: Hyundai's STYLISH New Tesla Model Y Rival - HDmotori : Hyundai IONIQ 5, ecco come si comporta la ricarica da una colonnina IONITY - WorldPc_ : Hyundai IONIQ 5, agli europei è piaciuta molto: boom di ordini: La Hyundai IONIQ 5 è piaciuto molto ai clienti euro… - aaronglz23 : Hyundai Ioniq 5 - 20% to 80% in 16 mins - lautomobile_ACI : #Hyundai ha svelato in queste ore il suv Bayon, modello pensati appositamente per l’Europa ed è pronta a inaugurare… -

Ultime Notizie dalla rete : Ioniq Hyundai Hyundai Ioniq 5, la crossover elettrica E' l'alba di una nuova storia per Hyundai. Con la Ioniq 5, crossover compatta, la Casa coreana non solo inaugura una nuova generazione di auto elettriche, realizzate sulla base dell'inedita piattaforma modulare per auto a pile ...

Hyundai IONIQ 5, ecco come si comporta la ricarica da una colonnina IONITY 3 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame VIA FONTE Notizie Relazionate Ricarica Auto Elettriche Articolo Hyundai Hyundai IONIQ 5, agli europei è piaciuta molto: boom di ordini 39 01 Marzo 2021

Hyundai Ioniq 5, la crossover elettrica Corriere della Sera Hyundai Ioniq Hybrid DCT Style del 2016 usata a Teramo Annuncio vendita Hyundai Ioniq Hybrid DCT Style usata del 2016 a Teramo nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

Hyundai Ioniq 5, la crossover elettrica Design minimalista, trazione posteriore o 4x4, motori con potenze da 170 a oltre 300 Cv per un’autonomia sino a 480 km. Arriverà in estate. A circa 45.000 euro ...

E' l'alba di una nuova storia per. Con la5, crossover compatta, la Casa coreana non solo inaugura una nuova generazione di auto elettriche, realizzate sulla base dell'inedita piattaforma modulare per auto a pile ...3 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame VIA FONTE Notizie Relazionate Ricarica Auto Elettriche Articolo5, agli europei è piaciuta molto: boom di ordini 39 01 Marzo 2021Annuncio vendita Hyundai Ioniq Hybrid DCT Style usata del 2016 a Teramo nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Design minimalista, trazione posteriore o 4x4, motori con potenze da 170 a oltre 300 Cv per un’autonomia sino a 480 km. Arriverà in estate. A circa 45.000 euro ...