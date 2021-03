Inter, ecco Sanchez: il cileno ora vera alternativa in attacco (Di venerdì 5 marzo 2021) Finalmente l’Inter si gode Sanchez Doppietta pesante per Alexis Sanchez nel match di campionato contro il Parma. Il cileno non solo ha trovato la gioia personale – terzo gol in due partite – ma, cosa più importante, ha regalato ai suoi una vittoria preziosissima. Il cileno fin qui aveva contribuito più come assist-man che come goleador. Un’assenza pesante sotto questo punto di vista che non garantiva a Conte la giusta alternativa al duo formato da Lukaku e Lautaro Martinez che ora, come sottolineato da Conte nel post partita, devono guardarsi le spalle dal ritorno del cileno. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Finalmente l’si godeDoppietta pesante per Alexisnel match di campionato contro il Parma. Ilnon solo ha trovato la gioia personale – terzo gol in due partite – ma, cosa più importante, ha regalato ai suoi una vittoria preziosissima. Ilfin qui aveva contribuito più come assist-man che come goleador. Un’assenza pesante sotto questo punto di vista che non garantiva a Conte la giustaal duo formato da Lukaku e Lautaro Martinez che ora, come sottolineato da Conte nel post partita, devono guardarsi le spalle dal ritorno del. L'articolo proviene damagazine.

