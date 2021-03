Il toccante monologo di Antonella Ferrari sulla sclerosi: “Non mi nascondo più” (Di venerdì 5 marzo 2021) Intenso, toccante, profondo: è il monologo di Antonella Ferrari sulla sclerosi multipla a Sanremo 2021. L’attrice, salita sul palco della terza serata del Festival, ci ha regalato uno dei momenti più emozionanti della kermesse. Ancora una volta sono le donne a illuminare l’Ariston, con racconti di vita vera, mettendo a nudo le debolezze e mostrando una forza straordinaria. Dopo Elodie, che nella seconda serata di Sanremo 2021 ha commosso il pubblico svelando il suo passato difficile, è stata la volta di un’attrice che non si è arresa di fronte alla malattia. Avvolta in un abito rosso, fiera e bellissima, l’artista ha raccontato una storia che è quella di tante persone. Vent’anni passati a interrogarsi su sintomi e segnali, le numerose visite mediche, le ipotesi e alla fine la diagnosi: ... Leggi su dilei (Di venerdì 5 marzo 2021) Intenso,, profondo: è ildimultipla a Sanremo 2021. L’attrice, salita sul palco della terza serata del Festival, ci ha regalato uno dei momenti più emozionanti della kermesse. Ancora una volta sono le donne a illuminare l’Ariston, con racconti di vita vera, mettendo a nudo le debolezze e mostrando una forza straordinaria. Dopo Elodie, che nella seconda serata di Sanremo 2021 ha commosso il pubblico svelando il suo passato difficile, è stata la volta di un’attrice che non si è arresa di fronte alla malattia. Avvolta in un abito rosso, fiera e bellissima, l’artista ha raccontato una storia che è quella di tante persone. Vent’anni passati a interrogarsi su sintomi e segnali, le numerose visite mediche, le ipotesi e alla fine la diagnosi: ...

